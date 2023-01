Youtube की कमाई से बिहारी युवक ने खरीदी 50 लाख की Audi कार, कोरोना के बाद ऐसे बदली किस्मत

Hot on Web

Submitted by:

Bihari Youtuber Harsh Rajput: कोरोना के दौरान जब लाखों लोगों की नौकरी गई तब हर्ष राजपूत भी बेरोजगार हुए थे। मुंबई में काम छिनने के बाद हर्ष राजपूत वापस गांव आ गए। कुछ दिनों तक खाली बैठने के बाद इन्होंने धाकड़ न्यूज चैनल नामक यूट्यूब चैनल बनाया।

Bihari Youtuber Harsh Rajput Dhakad News Earns Lakhs of Rupees in One Month Purched