सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड हो रहा ‘Binod’? Paytm और SBI जैसी कंपनियां हुई इस नाम की दीवानी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों'बिनोद' काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस नाम के इतने दीवाने हो चुके है कि कई बड़ी कंपनियां तो अपने ब्रांड के साथ 'बिनोद' नाम का यूज भी करने में लग गई है। काफी ज्यादा वायरल होने के बाद भी अभी बहुत से लोग ऐसे है जो यह नही जानते है कि आखिर बिनोद है कौन, और यह क्यों हो कर रहा है ट्रेंड? दरअसल, बिनोद एक ताजा मीम है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से छाई हुई है। हर कोई इसका उपयोग लोगों की खिचाई करने के लिए क्रिएटिव तरीके के मैसेज भेजकर कर रहा है।

Only if everyone behaved like #Binod when online, there would be lesser fraud reports. #CyberSafety #OnlineFraud #OnlineBanking #SocialMedia pic.twitter.com/aofciYWnKZ

बिनोद नाम के मीम देश के बड़े नेताओं से लेकर सेलिब्रिटि तक के मामले में कमेंट्स देती है। जिससे लोगों में जागरूकता भी फैलती है। इसी बात को देखते हुए अब देश के बड़े बैंक भी इस नाम का सहारा लेकर लोगों को कमेट्स देने में नही चूक रहे है जिसमें से अभी हाल ही में SBIने भी बैंकिंग कार्यों के दौरान लोगों को जागरुक करने के लिए 'बिनोद' नाम को यूज करते हुए ट्वीट किया किया, जिसमें बैंक ने लिखा, 'अगर सभी ऑनलाइन कार्यों के दौरान बिनोद की तरह व्यवहार करें, तो उनके साथ फ्रॉड की घटनाएं काफी कम होंगी।' साथ ही एसबीआई ने लिखा कि बिनोद सोशल मीडिया पर अपना नाम शेयर करना पसंद करता है, ना कि अपनी बैंक डिटेल्स।

वहीं, पेटीएम भी इसके नाम से पीछे नही रही। उसनें भी ट्विटर हेंडल का नाम बदलकर 'बिनोद' रख लिया। यह एक ट्वीटर यूजर गब्बर सिंह की उस रिक्वेस्ट के चलते हुए, जिसमें उसने पेटीएम से ट्विटर पर अपना नाम बदलने के लिए कहा था। गब्बर ने लिखा, 'पेटीएम, क्या तुम अपना नाम बदलकर बिनोद रख सकते हो?' इसके जवाब में पेटीएम ने 'डन' लिखा और अपना नाम ट्विटर पर बिनोद कर दिया। इसके अलावा अब पुलिस विभाग भी इंटरनेट ट्रेंड में शामिल होकर लोगों में जागरुकता लाने का काम कर रहा है। मुंबई पुलिस से लेकर जयपुर पुलिस ने वायरल इंटरनेट ट्रेंड 'बिनोद' के जरिए लोगों को यातायात नियमों और कोरोना वायरस के संबंध में जागरुक किया।

दरअसल, बिनोद के इंटरनेट पर ट्रेंड होने के पीछे एक रोचक बात छिपी हुई है। बिनोद थारू नाम का एक व्यक्ति जो यूट्यूब वीडियोज के कॉमेंट सेक्शन में हर बार अपना नाम यानी 'बिनोद' लिखता है। इसके बाद 'स्ले पॉइंट' नाम के एक चैनल ने 15 जुलाई को Why Indian Comments Section is Garbage नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें बिनोद जैसे लोगों की खिंचाई की गई थी। इसके बाद ही यह नाम ट्रेंड करने लगा।

What is #BINOD?



B - Buckle up the seat belt before driving

I - Inform Police about any suspicious activity

N - Never drink and drive

O - Obey COVID guidelines

D - Dial 100 for any help or assistance#JaipurPolice #TeamJaipurPolice