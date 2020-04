लॉकडाउन: चिड़िया ने भरा मछलियों का पेट, अपने चोच से खिलाया खाना!

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया डरी हुई है। लोग अपने घरों ही में कैद हैं। कोरोना की वजह से इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी अपने भोजन के लिए काफी मुसक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन एक दूसरे की मदद से सबका पेट भर जा रहा है। हाल ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि एक चिड़िया कैसे मछलियों को खाना खीला रही है। हालांकि ये वीडियो कब का इसकी कोई जानकरी नहीं दि गई है।

तुर्कमेनिस्तान कोरोना को नहीं मानता कोई बीमारी, भारी संख्या में जुट रहे हैं लोग

Here is another. Bird feeding the fish😊



Some had commented on my yesterday’s post that it’s not swan feeding the fish- rather fish stealing the feed.



Friends there are reports of bird feeding fish thinking it to be their chick or as cross species friendship. Here is one. pic.twitter.com/8NRCfjGfaK