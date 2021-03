बर्डमैन के नाम से मशहूर ये शख्स, पांच हजार चिड़ियों के बने अन्नदाता

नई दिल्ली। इंसान के साथ जानवरों का रिश्ता तो हम सभी ने देखा है और ये आज के समय में तमाम लोगों का एक शौक भी बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों के साथ-साथ हमारे बीच कुछ ऐसे ही रंग-बिरंगे पक्षी भी रहते हैं जो भले ही पर्यावरण का हिस्सा हैं, लेकिन वे समाज से दूर रहकर ही अपना जीवन जीते हैं। इंसान के साथ इनका रिश्ता काफी कम ही देखा गया है। हालांकि देश में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हजारों पक्षियों का अन्नदाता बना हुआ है। इनके आसपास हजारों की तादाद में पक्षी आकर इनकी दी गई दावत खाते हैं।

Meet Joseph Sekar of 62 from Chennai, a camera mechanic also known as India's birdman, who since 2004 feeds an average 4,000 birds every single day, spending half of his daily wage. #amazingIndian pic.twitter.com/c32mKgWx9q

चेन्नई में रहने वाले इस शख्स का नाम जोसेफ सेकर हैं जो हर रोज पूरे 5000 पक्षियों का पेट भरते हैं। इनकी दावत में ज्यादातर तोते होते हैं। इसलिए लोग इन्हें बर्डमैन के नाम से भी पुकारते हैं। सेकर पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन और कैमरा रिपेयरमैन हैं। ये अपनी कमाई का चौथा हिस्सा हजारों पक्षियों के भोजन में लगा देते है। यह सिलसिला लगभग 17 सालों से चला आ रहा है। एक दिन भी ऐसा नही हुआ होगा कि उन्होंने पक्षियों की उम्मीदों को तोड़ा हो। भूख लगते ही सारे पक्षी आकर घर के आसपास तारों पर बैठे जाते है और अपने अन्नदाता का इंतजार करने लग जाते हैं।

📱What we're streaming: The Birdman Of Chennai. @CNN's popular video platform, @greatbigstory heads to Chennai, India to tell the intriguing story of Joseph Sekar who goes to the roof of his camera shop to feed 8,000 parakeets, twice a day: https://t.co/scGE56VPh1 #IBTRecommends pic.twitter.com/nH8CS7zjmx