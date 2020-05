Achanakmar Tiger Reserve में दिखा 'बघीरा' का जलवा, सामने आई दुर्लभ तस्वीरें

नई दिल्ली। ‘जंगल बुक’ (jungle book) में मोगली (mogli) के दोस्त बघीरा (Bagheera) को कौन भूल सकता है। बघीरा एक ब्लैक पैंथर(black panther) था। इनकी प्रजाती अब बहुत कम हो गई है। लेकिन हाल ही में बिलासपुर (Bilaspur ) के अचानकमार टाइगर रिजर्व (Achanakmar Wildlife Sanctuary)

में लगे ट्रैप कैमरों में एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर की तस्वीरें कैद हुई है। इन तस्वीरों के सामने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे जंगल बुक का बघीरा बताने लगे हैं।

Chhattisgarh: A black panther was captured multiple times between 25th March to 25th April, on the trap cameras installed at Achanakmar Tiger Reserve in Bilaspur. pic.twitter.com/Wa9OPZTRDq