इस कंपनी के CEO ने फ्रेशर्स को दी दिन में 18 घंटे काम करने की सलाह, हुए ट्रोल तो देने लगे सफाई

अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में CEO ने फ्रेशर्स को सलाह दी कि वे अपनी नौकरी के लिए दिन का कम से कम 18 घंटे दें। उन्हें ऐसा अपने करियर के शुरुआत में कम से कम 4-5 साल तक करना चाहिए। उनकी यह सलाह लोगों को रास नहीं आ रही है। लोग उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं।

भारतीय कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) को एक ऑनलाइन पोस्ट के बाद खूब खरी-खोटी सुनने को मिल रही है। एक ओर जहां मोदी सरकार देश में चार दिन काम (फोर डे वर्किंग) की पॉलिसी लागू करने की योजना बना रही है, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ फ्रेशर्स को दिन में 18 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं। बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे ने प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें शांतनु ने फ्रेशर्स को रोज दिन में 18 घंटे काम करने की सलाह दी है। मगर सोशल मीडिया पर उन्हें ऐसी सलाह देना भारी पड़ गया और यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया।

Bombay Shaving Company CEO says freshers should work 18 hours a day in LinkedIn post, gets trolled