Book Lovers Day: वो 5 किताबें, जिनकी मदद से आप भी बन सकते हैं अमीर !

Book Lovers Day 2020: आज 9 अगस्त है। दुनियाभर में आज के दिन को Book Lovers Day के तौर पर मनाया जाता है। किताबों को पढ़ने वाले और चाहने वालों के लिए ये दिन बेहद खास है। । कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में भी लोग किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। हर साल 9 अगस्त 'Book Lovers Day' मनाया जाता है। इस दिन लोगों को नई-नई किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस साल के Book Lovers Day के मौके पर हम आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताएंगे जिसे पढ़ने और अमल करने के बाद आप अमीर बन सकते हैं।

कोरोना पॉजिटिव होने पर मिल रहा है 94 हजार रुपये, जानें पूरा मामला!

1- पहली किताब है How Rich People Think, इसका मतलबअमीर लोग कैसे सोचते हैं। इसे लिखा है स्‍टीव सेईबोल्‍ड ने। स्‍टीव ने ये किताब 1 हजार अमीरों का इंटरव्‍यू करने के बाद लिखी है। इस किताब में वो सब बताया गया जो एक शख्स को अमीर बनाने में मदद करता है।

2- 2nd नंबर पर है थॉमस कोर्ली की किताब 'Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals। यानी अमीरों की आदतें: अमीरों की रोजाना की सफल आदतें। इस कितब की खास बात ये है कि ये थॉमस ने इसे अमीर और गरीब लोगों पर करीब 5 साल तक अध्‍ययन के बाद किताब लिखी है। इस किताब में उन सभी आदतों का जिक्र है जो एक शख्‍स का अमीर बनाती हैं।

3- तीसरे नंबर पर है Think and Grow Rich यानी सोचें और अमीर बनें। इस किताब के ऑथर हैे नैपोलिएन हिल । नैपोलिएन पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति रूजरवेल्‍ट के एडवाइजर रह चुके हैं और इस किताब को लिखने से पहले उन्होंने 500 सफल लोगों से बातचीत की थी। ये किताबों उन्हीं बाते के आधार पर लिखी गई है। इस किताब के जरिए यह जाना जा सकता है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं। -

4- नंबर 4 की किताब का नाम है The Thin Green Line: The Money Secrets of the Super Wealthy यानी अमीरी की महीन रेखा: अमीर लोगों के मनी सीक्रेट। इस किताब को लिखा है पाल सुलिवैन ने। ये एक ऐसी किताब है जो अमीर और बहुत अमीर के बीच अंतर को भी बखूबी बताती हैं।

5- हमारी लिस्ट की आखिरी और पांचवी किताब है 'I Will Teach You To Be Rich यानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमीर बनें। इसे एख भारतीय लेखक ने लिखा है,जिनका नाम है रामित सेठी। यह ऐसी किताब है जो आपको आपके पैसे (पर्सनल फाइनेंस) के जरिए अमीर बनाने के गुण सिखाती है।