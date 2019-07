युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर और लारा समेत इन बड़े खिलाड़ियों को दिया ये बड़ा चैलेंज, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली: आए दिन सोशल मीडिया ( social media ) पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉटल कैप चैलेंज चल रहा है। इसमें कई लोग और सेलिब्रिटी अपने-अपने तरीके से बोतल के ढक्कन को निशाना बना रहा हैं। ऐसा ही चैलेंज हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले चुके युवराज सिंह ( Yuvraj Singh ) ने कई बड़े खिलाड़ियों को दिया है। युवी ने एक वीडियो भी अपलोड किया जो कि काफी वायरल ( viral ) हो रहा है।

Here’s my version of the #bottlecapchallenge . The challenge goes out to @BrianLara @SDhawan25 @henrygayle and @sachin_rt who has to take this challenge as a left hander 😎 pic. Twitter .com/fdZXSUEXJb