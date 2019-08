सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बच्चे का ये वीडियो, देख कर नहीं रोक पाएंगे अपनी हंसी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( social media ) पर आपने कई तरह के वीडियो देखें होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देख कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। यहीं नहीं यह वीडियो ( boy dance with bike security sarion ) आपको आपके बचपन में भी ले जाएगा।

ऐसा ही कुछ हुआ बिजनेस मैन आनंद महिंद्र ( के साथ। उन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो वह इसे शेयर करने में खूद को रोक नहीं पाएं।

बता दें कि यह वायरल वीडियो एक छोटे बच्चे का है जो सिक्योरिटी सायरन की आवाज पर मस्ती में नाच जा रहा है। अक्सर बच्चे या बड़े सायरन की आवाज से परेशान हो जाते हैं। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे ने पहले बाइक में लगे सिक्योरिटी सायरन को पैर से मार कर बजाया।

जैसे ही सायरन बजने लगा वह खुश हो गया और वहीं खड़ा होकर डॉन्स करने ( boy dance with security sarion ) लगा। डॉस के दौरान वह कई तरह के स्टेप भी करता है। लेकिन जब उसकी मां उसे डांटती है तो वह जमीन पर रखा समान लेकर अंदर घर में भाग जाता है।

बच्चे के डॉन्स का ये वीडियो उद्योग पति आनंद महिन्द्र ( anand mahindra ) ने शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'इस वीडियो को मैंने काफी देर तक देखा। मैं अभी भी फर्श पर हंस रहा हूं। मेरा वीकेंड बन गया।'

Oh man, this has to be the coolest thing I’ve seen in a long time. I’m still on the floor laughing. My weekend has begun... pic.twitter.com/eYC4MKXRDk