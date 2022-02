प्यार के खातिर शख्स ने दे दी अपनी किडनी, एक महीने बाद ही गर्लफ्रेंड ने किसी और से रचा ली शादी

कहते हैं लोग प्यार में लोग हद से गुजर जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक शख्स ने भी किया। उसने अपने प्यार के खातिर जो किया वो जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। शख्स की जिससे प्यार करता था उस लड़की की मांग को किडनी की जरूरत थी। शख्स ने प्यार के चलते अपने किडनी दे डाली, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था।

लोग प्यार के लिए क्या कुछ नहीं। जब प्यार हो जाता है तो भी हद से गुजर जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक शख्स ने भी किया। उसकी गर्फफ्रैंड की मां को किडनी की जरूर थी। बस फिर क्या था इस शख्स ने प्यार के खातिर अपनी एक किडनी गर्लफ्रैंड की मां को दे डाली, ये सोचकर कि उसकी गर्लफ्रैंड खुश होगी और बदले में उससे शादी भी कर लेगी। लेकिन ये सिर्फ उस शख्स की सोच थी। किडनी मिलने के बाद गर्लफ्रैंड ने जो किया वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस शख्स का नाम Uziel Martinez है। इस शख्स ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मां को अपनी किडनी दी है। लेकिन बदले में उसे जो मिला चौंकाने वाला था।

Boyfriend Donated Kidney For Girlfriend's Mother, She Married Someone Else