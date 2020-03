ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने IPL से की पाकिस्तानी सुपर लीग की तुलना, भड़क गए भारतीय फैन्स

नई दिल्ली। भारत ने साल 2008 में एक घरेलू टी-20 लीग का आयोजन किया। नाम रखा गया Indian Premier League।लोग इसे IPLके नाम से जानते हैं। भारत का देखा देखी पाकिस्तान ने भी साल 2015 टी-20 लीग शुरू किया। नाम रखा Pakistan Super League। जिसे लोग PSL कहते हैं। ये तो थी बेसिक जानकारी अब आते हैं मुद्दे पर।

घास जैसा दिखने वाला अजीबोगरीब जीव का वीडियो वायरल, शायद ही आप जानते हो इसका नाम

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया (Australian cricketer) के खिलाड़ी ब्रैड हॉग(Brad Hogg) ने IPL और PSL को एक जैसा बता दिया है। उन्होंने अपने एक फैन के सवाल ‘अगर आपसे लीग को रेट करने के बारे में पूछा जाए तो आप आईपीएल और पीएसएल को 10 में से कितने अंक देंगे?' का जवाब देते हुए कह दिया था कि मैं दोनों को 10 में से 9 अंक देना चाहूंगा।

Both 9 out of 10. The PSL has been the most prevalent of late because it has bought the game back to Pakistan. The IPL has the most interest in viewership worldwide. https://t.co/7jf5ulmCzQ