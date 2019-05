फानी तूफ़ान के आतंक के बीच इस महिला पुलिसकर्मी ने कायम की मिसाल

नई दिल्ली: ओडिशा में तूफ़ान फानी ने तबाही मचा रखी है, इस तूफ़ान की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी ओडिशा के लोग इस तूफ़ान का डटकर सामना कर रहे हैं। इस तूफ़ान के कहर के बीच एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर Viral हो रही है जिसे देखने के बाद आपको भी गर्व होगा।

तूफान में फंसे लोगों के लिए लगातार बचाव और राहत का काम जारी है। इस बचाव कार्य में अब तक तटीय इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को खाली करवाया गया है। बचाव कार्य में सशस्‍त्र बल व पुलिस की टीम मिल कर अभियान चला रही हैं और लोगों को बचा रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पुलिसवाली की तस्वीर Viral हो रही है जो इस बचाव कार्य में अपनी अहम भूमिका निभा रही है।

केंद्रपाड़ा इलाके के तलचुआ की इस महिला पुलिस अध‍िकारी की जो तस्‍वीर वायरल हो रही है, इस तस्वीर में यह महिला पुलिसवाली ने अपनी बाइक पर महिला और बच्चों को बिठाया हुआ और उन्हें सुरक्ष‍ित स्‍थान पर ले जा रही है।

ओडिशा पुलिस ( Odisha Police ) ने ट्विटर ( Twitter ) पर 2 मई को यह तस्‍वीर पोस्‍ट की थी। इसमें लिखा गया, ‘एक्‍शन में: केंद्रपाड़ा के तलचुआ पुलिस स्‍टेशन की महिला पुलिस अध‍िकारी। !! सभी बाधाओं और विपरीत स्‍थ‍ितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे अधिकारी हर एक व्यक्ति को सुरक्ष‍ित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।’ इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और महिला पुलिसवाली की जमकर तारीफ़ हो रही है।

In action: Lady Police officer of Talchua Police Station, Kendrapara !!



Braving all odds and adversaries, our officers are making all the possible efforts to evacuate each single person to the safety. #MissionZeroCasualty#CycloneFani #OdishaPrepared4Fani pic.twitter.com/jbHRUYauRy