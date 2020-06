देखें कैसे एक कुत्ते नें शिकारी तेंदुए को भौंक-भौंकर कर खदेड़ा, वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिनों जानवरों का कोई न कोई नया वीडियो सुर्खियां बटोर रहा होता है। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में खूब छाया हुआ है। इस वीडियो में एक कुत्ता.. तेंदुआ से पंगा लेते हुए नजर आ रहा है। वैसे तो ये वीडियो पुराना है लेकिन इन दिनों (Social Media) पर काफी तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है।

कुत्ता (Dog) और तेंदुआ (Leopard) के इस वीडियो को पूर्व IFS दिग्विजय सिंह खाती ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। वीडियो के कैपसन में उन्होंने लिखा है कि यह राजस्थान का एक पुराना वीडियो है। इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल?

An old video from Rajasthan. Who is more powerful ? pic.twitter.com/lCkHz2jn9s