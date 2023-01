फोटो खिचवाने के लिए दुल्हे के गर्दन पर लटकी दुल्हन, लोगो ने कहा - सबकुछ इतना फिल्मी...

सोशल मीडिया पर इन दिनों शादियों के दौरान होने वाले कुछ हैरतअंगेज पल की वीडियो खूब वायरल हो रही हैं। इन्हें देखने के बाद यूजर्स को अपनी ही हंसी कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और फनी वीडियो सामने आया है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को फोटोशूट के लिए अजीबोगरीब पोज बनाते देखा जा रहा है।

Bride hanged by holding groom's neck in the name of photoshoot, Netizens says - 'Why is everything becoming so filmy these days'