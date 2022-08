शादी से पहले दुल्हन दूल्हे के साथ हुई फरार, अब माँ ने बेटी से कर डाली ये मांग

Ajab Gajab News: एक महिला की शादी फिक्स हो चुकी थी और वो खुश भी थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी से एक हफ्ते पहले ही होने वाले पति के साथ भागकर शादी कर ली? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से महिला ने ये कदम उठाया? लड़की की माँ ने अब लड़की से जवाब मांगा है।

शादी को लेकर लोगों के कई अरमान होते हैं। इसकी तैयारी में दूल्हा-दुल्हन का परिवार दिन-रात लगा रहता है। नाच-गाना, संगीत जैसे न जाने कितने कार्यक्रम होते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो हैरान करती हैं। कहीं दूल्हन बारात लेकर आती है तो कहीं शादी के रस्मों में अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है। पर तब क्या हो जब ये पता चले कि शादी से एक हफ्ते पहले हु दूल्हा-दुल्हन ने भागकर शादी कर ली? ऐसे में सवाल भी उठता है कि जब शादी हो ही रही थी तो भागे क्यों? एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला ने अपनी शादी से एक हफ्ते पहले ही होने वाले पति के साथ भागकर शादी कर ली। अब लड़की की माँ ने अपनी बेटी से अलग ही डिमांड कर डाली है।

Bride ran away with groom just before wedding, now mother demand compensation