ब्रॉक लेसनर के वकील ने रणवीर सिंह को दे डाली ये बड़ी चेतावनी, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) में अब तक कई मैच खेले गए और अभी भी मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा भारत बनाम पाकिस्तान मैच। इस मैच में भारतीय टीम ( Team India ) ने जीत दर्ज की और पाकिस्तान के हाथ हार लगी। इस मैच का लुत्फ उठाने वैसे तो कई बड़े चेहरे पहुंचे हुए थे, लेकिन सबकी नजरें बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर थी। रणवीर ने कई वीडियो बनाए तो कई सारी सेल्फी ( selfie ) भी क्लिक की। ऐसी ही एक सेल्फी उन्होंने भारतीय गेंदबाज हार्दिक पांड्या के साथ ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर रहा है।

क्या हो गया सेल्फी से

दरअसल, रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) ने हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) के साथ ली गई 2 सेल्फी ट्विटर पर शेयर की। साथ ही उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा 'खाना खाओ, नींद लो, हावी हो जाओ और दोहराओं। ये नाम है हार्दिक पांड्या।' लेकिन इस कैप्शन से WWE चैंपियन रहे ब्रॉक लेसनर के वकील पॉल हेमन नाराज दिखे और उन्होंने रणवीर को फटकार भी लगा दी। उन्होंने कैप्शन को हाईलाइट करते हुए रणवीर को याद दिलाया कि वो इस Catchphrase का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही नहीं उन्होंने रणवीर को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इसके जवाब में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं।

. @RanveerOfficial

ARE YOU F'N KIDDING ME???????????

1 - It's Eat Sleep CONQUER Repeat

2 - Copyright #YourHumbleAdvocate and @BrockLesnar

3 - I am litigious

4 - EAT SLEEP DEPOSITION REPEAT https://t.co/yppZe129eZ