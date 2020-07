Budweiser का कर्मचारी 12 साल तक Bear टैंक में करता रहा पेशाब? जानें क्या है सच

नई दिल्ली। गर्मी में लोग बीयर (beer ) पीना पसंद करते हैं। लड़की हो या लड़का दोनों को बीयर पीना पसंद होता है। वैसे तो दुनियाभर में हजारों ब्रांड के बीयर मौजूद है लेकिन सबसे ज्यादा बुडवेइजर (Budweiser) ब्रांड की बीयर पसंद करते हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि बुडवेइजर (Budweiser) कंपनी में काम कर रहे एक शख्स ने ऐसा खुलासा किया वे पिछले 12 सालों से बीयर टैंक में पेशाब (pissing into their beer tanks) करता आ रहा है ।

#Budweiser

Foolish Humour is a satirical news website. It publishes fake stories for humor. The news is not true. pic.twitter.com/5iJY5DPItE — POTUS (@potus_6) July 2, 2020

आग की तरह फैली खबर

ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। कई लोगों ने दावा किया है कि वॉल्टर पॉवेल नाम के शख्स ने दावा किया कि वह लम्बे समय से ऐसा करता आ रहा है। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि नहीं पता कि ऐसा क्यों किया। बस कर दिया करता था। वो बीयर को बोतल में डालने से पहले टैंक में पेशाब कर देता था।

खबर को वायरल करने में न्यूज वेबसाइट “The Hans India का भी योगदान रहा है। दरअसल, इस वेबसाइट इससे जुड़ा एक आर्टिकल प्रकाशित किया। हालांकि, बाद में यह आर्टिकल डिलीट कर दिया गया। लेकिन लोगों ने खबर के screenshot ले लिए थे।

क्या है सच?

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर को सबसे पहले foolishumor.com नाम की वेबसाइट ने छापा था। ये पूरी तरह से व्यंग्य-वेबसाइट है जो लोगों के मरोरंजन के लिए काल्पनिक खबरें छापती है। इस खबर के साथ वेबसाइट ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि इसके लेख विशुद्ध रूप से काल्पनिक हैं, जिनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना है।

लोगों ने बनाए खूब मीम

#Budweiser Employees Admits Mixing Pee in the beer.

Non Drinkers to Drinkers : pic.twitter.com/r6LeuG5X8e — Shubham Bhatt (@Shubharcasm) July 2, 2020