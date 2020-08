नई दिल्ली। कोरोनावायरस (CoronaVirus) से बचने का एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing)। ऐसे में लोग लोगों से दूरी बना रहे हैं लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. कोरोना (CoronaVirus) से बचने के लिए शख्स अपनी भैंस का ट्रैक्टर से दूध निकाल रहा ह। शख्स का कहना है कि इससे कोरोना से बचने के साथ मेहनत भी नहीं लगती है।

इस अनोखे जुगाड़ (indian jugad) के वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Businessman Anand Mahindra) ने शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि ‘ग्रामीण इलाकों में कैसे हमारे ट्रैक्टरों का इस्तेमाल बहुत से कामों में किया जाता है, इसके वीडियो क्लिप लोग मुझे भेजते रहते हैं। लेकिन यह वाला मेरे लिए नया है। क्या आपमें से कोई गैर-इंजीनियर्स बता सकता है कि उन्होंने यहां क्या चालाकी दिखाई है?’

देखें वीडियो...

People keep sending me clips of how our tractors are used as ‘multi-tasking’ beasts of burden in rural areas. This one was a new one for me. Can the non-engineers amongst you figure out what essentially they have rigged out here? pic.twitter.com/OcKRYWXDyK