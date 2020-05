जंगल में हुई लड़ाई, तो गुस्साए भैंसे ने शेर को उठा उठाकर पटका, देखें VIDEO

नई दिल्ली : शेर (Lion)और भैंसे (Buffalo) के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे कि शेर ही जीतेगा लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जानवरों का शिकार करने वाला शेर शेर खुद भैंसे का शिकार बन गया।

शेर (Lion) और भैंसे (Buffalo) की लड़ाई वाले इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांता नंदा (Susanta Nanda) ने अपने ट्विटर (Twitter)पर साझा किया है। वीडियो के कैप्शन में सुशांता ने लिखा है कि, ''इंसान के नजर में शेर भले ही जंगल का राजा है लेकिन यह भैंस इस शेर को 'राजा' समझकर माफ नहीं करने वाला''

Video देखें

Lion is perceived as king of the Jungle by the humans...

But this buffalo doesn’t give a damn to who the king is☺️ pic.twitter.com/20V1fw2ze9