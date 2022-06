भारत का अनोखा मंदिर, यहां प्रसाद में लड्डू या पेड़े नहीं बल्कि मिलते है ब्राउनीज, बर्गर और सैंडविच

आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते है तो वहां पर प्रसाद में मिश्री, लड्डू, मूंगफली का दान या मिठाई मिलता है। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में बर्गर, चाउमीन, सैंडविच दिया जाता है।

burger and sandwich are distributed as prasad