इस तस्वीर में छिपा है मेढक, 36 सेकंड में ढूंढ लिया तो आपकी नजर है बाज जैसी तेज

Optical Ilussion: एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है जिसमें आपको मेंढक ढूँढना है लेकिन ये मेंढक है कहाँ उसे ढूँढना इतना आसान नहीं है। तो देर किस बात की अभी ढूंढकर बताएं ...

सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आपको हमेशा देखने को मिलती हैं जो हमें भ्रमित करती हैं। इन तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। इन तस्वीरों में छिपे रहस्य को ढूँढना काफी कठिन होता है और कुछ लोग तो घंटों ऐसे तस्वीरों में जवाब ढूंढते रह जाते हैं। इस तरह की इल्यूजन वाली तस्वीरें आपके दिमाग और आँखों दोनों का टेस्ट लेती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीर न केवल आपको कन्फ्यूज़ करती हैं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी बताती हैएक ऐसी ही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें छिपे हुए मेंढक को ढूँढना लोगों के लिए कठिन हो गया है।

Can you spot the hidden frog in the picture within 36 seconds? (PC: Reddit)