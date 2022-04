चेन्नई की इस IT कंपनी ने 100 कर्मचारियों को गिफ्ट में दी कार

10 साल से ज्यादा समय बिताने पर मिली सौगात

Ideas2IT के मार्केटिंग हेड हरि सुब्रमण्यम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी कंपनी ने 100 कर्मचारियों को 100 कारें उपहार में दी हैं। ये कारें उन कर्मचारियों को दी जा रही है जो कि हमारे साथ 10 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं। इस कंपनी में 500 कर्मचारी काम करते हैं। हमारी कोशिश है कि कर्मचारियों से कमाए गए मुनाफे को कर्मचारियों के बीच बांटा जाए।





Tamil Nadu | An IT firm, Ideas2IT, in Chennai, gifts 100 cars to 100 of its employees



"It's always great to receive gifts from the organization; on every occasion, company shares its happiness with gifts like gold coins, iPhones. Car is a very big thing for us," said an employee pic.twitter.com/iiTF9NHIJ7