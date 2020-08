पानी के अंदर 2 मिनट तक सांस रोकर शख्स ने सॉल्व कर दिया Rubik Cub, Video हुआ वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स पानी के अंदर रूबिक क्यूब्स सॉल्व (Rubic cubes salve) करता नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम इलियाराम सेकर (Iliaram Sekar) है। इलियाराम अभी 25 साल का हैं और वे रूबिक क्यूब्स ( (Rubic cubes) को साल्व करने में माहिर हैं।

#WATCH Chennai: 25-year old Illayaram Sekar attempts to break the Guinness World Record of solving most Rubik's cubes underwater in a single breath. Sekar successfully solved 6 Rubik's cubes in 2.17 minutes against the previous record of 5 Rubik's cube solved underwater in 2014 pic.twitter.com/wcY6Er31gm