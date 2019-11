चेतन भगत ने 'महाराष्ट्र राजनीति' पर किया ऐसा ट्वीट, लोगों ने दे डाले ये जबरदस्त रिएक्शन

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर उठापपटक जारी है। जहां एक तरफ राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ( Bhagat Singh Koshiyari ) ने सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इन सबके बीच एक ट्वीट काफी चर्चा में बना हुआ है। ये ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि, चेतन भगत का है।

Maharashtra Politics:



Before election:

B: I love you

S: I love you more. Can’t wait to get married.



Post-election:

B: People have spoken. Let’s get married.

S: Mummy was saying, ek do ladke aur dekh lo. Bas mil lo.