नदी के तेज बहाव में फंसा था युवक, IAF ने बचाने के लिए लगाई पूरी ताकत, देखें VIDEO

नई दिल्ली।

देश में भारी बारिश ( Heavy Rain ) के चलते कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। बांध में क्षमता से अधिक पानी भरने से गेट खोलने पड़ रहे हैं। वहीं, कुछ बांध क्षतिग्रस्त होने से मुसीबत बन गए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ( Bilaspur of Chhattisgarh ) से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां बिलासपुर के रतलामपुर इलाके में खुटाघाट बांध ( Khutaghat Dam Break ) टूटने से एक युवक मझधार के बीच फंस गया। लेकिन, देवदूत बनकर आए इंडियन एयरफोर्स ( IAF Rescue Video ) ने उसकी जान बचाई।

इस घटना का वीडियो सामने आया है। लोग इंडियन एयरफोर्स को सलाम कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, लगातार भारी बारिश के चलते बांध में पानी का बहाव तेज हो गया। इसी बीच एक युवक वहां फंस गया। हालात खराब होते देख पुलिस ने आईएएफ से युवक की जान बचाने का अनुरोध किया।

Incredible rescue operation by Indian Airforce at Khutaghat dam, Bilaspur.



Probably first such rescue ops by IAF in non-naxal area in Chhattisgarh.@IAF_MCC@CG_Police@ipskabra pic.twitter.com/cpthhKwWFN