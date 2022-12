चीन की नई साजिश: अपने सैनिकों का DNA बदल उन्हें बना रहा सुपर सोल्जर

Hot on Web

दुनिया में कई जीवों पर प्रयोग कर इससे नई नस्लें तैयार की जा रही हैं। इस बीच खबर आई है कि चीन अपने सैनिकों के डीएनए में बदलाव कर सुपर सोल्जर तैयार कर रहा है। ऐसा करके वह अपने सैनिकों को आधे रोबोट में तब्दील कर रहा है। इसके पीछे चीन का उद्देश्य नींद और भूख को ख्तम करना है, जिससे राशन खत्म होने या युद्ध चलने पर सैनिक हार न मान जाएं।

China In Making Of Super Soldier By Changing DNA