China ने Ladakh के करीब तैनात की परमाणु मिसाइलें, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा!

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) ने कोहराम मचा रखा है। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। सभी देश इस वायरस की वैक्सीन (corona vaccine) बनाने में जुटी हुई है लेकिन चीन भारत के करीब परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है।

खबरों के मुताबिक चीन ने लद्दाख (Ladakh ) से 600 किलोमीटर की दूरी पर परमाणु बमवर्षक तैनात किए हैं। जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का नाम DF-26/21 है। ये चीन के शिनजियांग प्रांत (Xinjiang of china) को कोर्ला आर्मी बेस (Korla Army Base) पर तैनात की गई है।

Reading through @nukestrat's work that covers all of #China's Nuclear capabilities, a relook at the missile brigade in #Korla presents a large amount of DF 26/21 missiles as of June 2020, an interesting signal of growing chinese deterrence not just west but east as well pic.twitter.com/gA9TE71DoJ