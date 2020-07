China में फैल सकता है Corona से भी खतरनाक Virus, जानिए इंसानों के लिए कितना खतरनाक?

दुनियाभर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस (Coronavirus) की वैक्सीन खोजने में लगा हुआ है। लेकिन अभीतक किसी के हाथ सफलता नहीं लगी है। वहीं इनसब के बीच वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि चीन में एक नया वायरस पैदा(China risking new pandemic even more deadly than COVID) हो सकता है। जो कोरोना (Corona) से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा