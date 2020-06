बीवी के हुए जुड़वा बच्चे, दोनों के बाप निकले अलग-अलग, ऐसे खुली धोखेबाज पत्नी की पोल

-Wife Gave Birth to Twins: दुनिया में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है।

-Different Father of Twins: एक महिला ने जुड़वा बच्चों ( Twin Baby ) को जन्म दिया। लेकिन डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गए जब पता चला कि इन बच्चों का एक नहीं, दो-दो बाप है।

-इन बच्चों की DNA रिपोर्ट से धोखेबाज पत्नी ( Wife ) की पोल खुल गई। चीन से सामने आए इस मामले ने सबको हैरान कर दिया।