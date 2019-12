CISF के जवान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, वापस लौटाया मेट्रो में छूटा पैसों से भरा बैग

नई दिल्ली। मेट्रो स्टेशन (Metro Station) पर दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ (CISF) के एक जवान ने ईमानदारी की नई मिशाल पेश की है। ग्रीन पार्क मेट्रो पर तैनात अर्धसैनिक बल के एक जवान को लाावरिस हालत में एक बैग मिला। संदिग्ध हालत में मिले इस बैग को देखते हुए CISF के जवान ने उसे अपने कब्जे में लेते हुए जब उसे चैक किया तो उस बैग के अंदर 58 हजार रुपये थे। जिसके बाद जवान ने बैग को उसके मालिक तक पहुंचा दिया।

#CISF restored a bag containing cash Rs. 58,820/- & other valuables to its rightful owner @ Green Park Metro Station #DMRC #Delhi. Team #CISF appreciated. #restoringsmile pic.twitter.com/Wv2o6lMl6D