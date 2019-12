हिंसा के बाद बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही शुरू, सेवाएं पहले की तरह सामान्य

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश एवं निकास द्वार खोल दिए हैं और सभी स्टेशनों पर सेवाएं बहाल कर दी हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद दक्षिणपूर्वी दिल्ली में हिंसा के मद्देनजर डीएमआरसी ने रविवार शाम को करीब 13 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। लेकिन अब डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया है कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश एवं निकास द्वार खोल दिए गए हैं। सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

Security Update



Entry & exit gates at all stations have been opened.



Normal services have resumed in all stations.