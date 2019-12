नासिक स्टेशन पर शुरू हुआ ऑक्सीजन पार्लर, हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगाएं गए 1500 पौधे

नई दिल्ली। दुनियाभर के लिए बढ़ता वायु प्रदषूण चिंता का सबब बन चुका हैं। ऐसे में तमाम देश इस समस्या से निपटने के लिए कारगर उपाय ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी दिशा में नासिक रेलवे स्टेशन ने कदम उठाते हुए वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने की खातिर एक ऑक्सीजन पार्लर' शुरू किया है।

इस पार्लर के जरिए यात्री शुद्ध हवा महसूस कर सकेंगे। इस पहल को भारतीय रेलवे के सहयोग से एयरो गार्ड ने शुरू किया है। एयरो गार्ड के सह-संस्थापक अमित अमृतकर ने कहा कि ऑक्सीजन पार्लर की अवधारणा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश पर आधारित है।

दुनिया का इकलौता ऐसा होटल जो 5 महीने बाद नदी में हो जाता है तब्दील

नासिक स्टेशन पर उन पौधों को लगाया गया है। जो पौधे अपने आसपास के 10X10 फीट के क्षेत्र में हवा को साफ कर सकते हैं। यहां लगभग 1500 किस्म के पौधे लगाएं गए हैं। जो रेलवे स्टेशन पर हवा में प्रदूषण को कम कर सकते हैं।

अमृतकर ने कहा कि उनका उद्देश्य हर एक रेलवे स्टेशन के साथ-साथ हर घर में इस पहल का विस्तार करना है। यह इस पहल की पहुंच का विस्तार करेगा जिससे देश भर में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकेगी।उन्होंने कहा कि लोग इन पौधों को अपने दोस्तों और परिवार को बतौर उपहार भेंट कर सकते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े लॉटरी ड्राॅ का हुआ ऐलान, 1728 कराेड़ रुपये के बांटे गए इनाम

रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई इस पहल से काफी यात्री भी खुश दिखें। यात्रियों के मुताबिक स्टेशन पर इस तरह की पहल वाकई सराहनीय है क्योंकि रेल स्टेशन ऐसी जगह है जहां लगभग पूरे भारत के लोग आते हैं इसलिए इस जगह पर इसके अलग मायने है।

A unique oxygen parlour developed in Nashik Road station of CR. It Creates Natural Atmosphere and pleasant surroundings in station area, by eliminating harmful effects of pollution,using common indoor air filtering plants which filters harmful toxins and pollutants from the air. pic.twitter.com/pYjoh78RkH