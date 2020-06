कंपनी ने दिखाई दरियादिली, कर्मचारियों को चार्टर्ड प्लेन से भेजा घर, एडवांस सैलरी के साथ दिया नया ऑफर

- लॉकडाउन (Lockdown in india) के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है



नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) के चलते हुए लॉकडाउन (Lockdown) में हर दिन हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन (Lockdown in india) के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है। बेरोजगारी की दर देश में तेजी से बढ़ रही है। हर रोज लोग डर के साये में जी रही है। कंपनियों ने करीब एक-चौथाई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के चलते देश के साथ ही विश्व भर में हुए लॉकडाउन (job in Lockdown) की वजह से अब काफी कंपनियों की हालत खराब है। एेसे में एक कंपनी जो इस मुश्किल समय में कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए सहारा बनकर खड़ी है। यह कंपनी है यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में शारजाह।, जहां इस कंपनी ने अपने 120 कर्माचारियों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत भेजकर हर किसी का दिल जीत लिया है। यही नहीं कंपनी ने लोगों को सैलरी भी एडवांस दे दी है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

एक महीने की एडवांस सैलरी के साथ दिया गिफ्ट

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, आर हरिकुमार शारजाह में अपनी कंपनी चलाते हैं। रविवार को उनके 120 कर्मचारी केरल लौटे। उन्होंने कर्मचारियों को न सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट से घर भेजा, बल्कि उन्हें एक महीने की एडवांस सैलरी भी देकर दिल जीत लिया है। इसके साथ में हर कर्मचारी को उन्होंने एक-एक गिफ्ट पैक भी दिया। इसके अलावा कर्मचारियों को ये भी कहा कि अगर वो वापस शारजाह नहीं आना चाहते हैं, तो फिर वो कोयम्बटूर में कंपनी की दूसरी यूनिट में काम कर सकते हैं।

कंपनी के बाहर के लोगों को भी भेजी घर



खास बात यह रही कि हरिकुमार की कंपनी अपने साथ काम कर रहे लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे बाहर के 50 से ज्यादा लोगों को अपने खर्चे से फ्लाइट में बैठाकर उनको घर भिजवाया। ये वो लोग थे जिनकी नौकरी चली गई थी और वे वापस भारत आना चाहते थे। पैसे न होने की वजह से वे लोग घर नहीं लौट पा रहे थे। एेसे मुश्किल समय में हरिकुमार की कंपनी ने उनका साथ दिया।

केरल के रहने वाले है हरिकुमार

जानकारी के मुताबिक हरिकुमार की कंपनी एलुमिनियम निकालने का काम करती है। उनकी कंपनी में 1200 कर्मचारी काम करते हैं। वे केरल के रहने वाले है और 20 साल पहले वे खुद केरल के अल्लापुजा से नौकरी की तलाश में यूनाइटेड अरब अमीरात आए थे। जिसके बाद उन्होंने अपने दम पर एक कंपनी खोली। और आज कई करोड़ों के मालिक है। खास बात यह है कि कंपनी में काम करने वाले लोगों को वे अपना परिवार मानते हैं।