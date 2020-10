ड्राइवर को सताती थी गांव की याद, ऑटो को ही बदल दिया छोटे से गांव में, देखें तस्वीरें

ऐसे बहुत से लोग है जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने परिवार और दोस्तों से बहुत दूर रहे है। करीबियों से दूर रहने हर किसी की बस की बात नहीं है। इस दौरान वे उनको बहुत मिस करते है। उनसे जुड़ी हर चीज उनकी याद दिलाती है। कुछ लोग से भी है जो करीबियों की पसंदीदा चीजों को अपने साथ रखते है। ऐसा ही कुछ ओडिशा में ऑटो रिक्शा चलाने वाले साथ हो रहा है। भुवनेश्वर में ऑटो रिक्शा चलाने वाले सुजीत दिगल भी अपने गांव को बहुत याद कर रहे है। सुजीत ने अपने रिक्शा को ही एक ‘छोटे से गांव’ में बदल दिया। जिसके कारण वह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

यह भी पढ़ें :— FASTag चोरी, डैमेज या फटने पर घबराए नहीं, घर बैठे पाएं समाधान





ऑटो को ही बना डाला 'देसी'

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुजीत दिगल अपने ऑटो रिक्शा में मिनी गार्डन, मछली, खरगोश और पक्षी आदि को लेकर चलता है। दरअसल, कंधमाल के एक गांव से आने वाले सुजीत, ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उन्हें अपने देस और माटी की याद सताने लगी। उन्होंने अपने रिक्शा को ही एक ‘छोटे से गांव’ में बदल दिया। अब उन्हें ऐसा लगता है मानों वो अपने घर के करीब हों। इस कारण वह सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है।

यह भी पढ़ें :— बदल जाएगा आपका आधार कार्ड, ATM की तरह होगा वॉलेट में फिट, घर बैठे ऐसे मंगाएं





Since I can't go to my village often, I thought of designing my auto in this way. The plants and birds provide a vibe of my village: Sujit Digal, an auto driver in Bhubaneswar #Odisha (12.10) https://t.co/3onei2jF8B pic.twitter.com/ZKcQ1qESyg