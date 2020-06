जुगाड़ ! Corona काल में शराब बेचने के लिए ठेके वाले ने लगाया गजब दिमाग, देखें Video

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ताजे आंकड़े के मुताबिक 3 लाख से अधिक लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 10 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

डॉक्टर कोरोना से बचने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक इस वायरस की कोई दवा नहीं मिल सकी है। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग (social distance) अपनाने के लिए तरह तरह के तरीके तलाश रहे हैं। हाल ही सोशल मीडिया में इससे जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

पहले वीडियो देखें

This clip’s been circulating for a bit. Clever,but crude,so it points to an opportunity for aesthetic ‘contactless’ storefront design. The future is Bluetooth-enabled shelf-browsing+chute-enabled cash exchange & delivery to your waiting hands/car. @PininfarinaSpA @tech_mahindra pic.twitter.com/gGF2jUYs7l