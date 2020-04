नई दिल्ली. यह बात तो साफ है कि कोरोना वायरस (Coronavirus in India) फैलने का मुख्य कारण चमगादड़ है। किसी जानवर से इंसान में जंप करने के लिए और खुद को अधिक से अधिक फैलाने के लिए एक खास होस्ट की जरूरत होती है। किसी वायरस (Coronavirus Research) को फलने-फूलने और फैलने के लिए जो खूबियां चाहिए होती हैं, उनमें से ज्यादातर चमगादड़ (Coronavirus in Bats) में पाई जाती हैं। यही वजह है कि चमगादड़ मे? coronavirus rus फलते-फूलते रहते हैं। वहीं एक अमरीकी रिसर्चर ((USA Research on Corona)) के नए शोध ने अमरीका की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अमरीका (USA Research on Corona) के यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रोसेफर के एक शोध ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। अब तक के सभी शोध में ये बात सामने आई हैं कि कोरोना वायरस के उत्पति में कहीं न कहीं चमगादड़ का हाथ है। चीन के शोधकर्ताओं ने भी इसका खुलासा किया तो अब अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न केलीफोर्निया की प्रोफेसर पाउली केनन के शोध में नई बात सामने निकल कर आई है। शोध में बताया गया है कि चमगादड़ों में सैकड़ों किस्म के वायरस होते है जो दोबारा फिर इंसानों में हमला कर सकता है।

घोड़े की नाल के आकार के चमगादड़ों से फैली महामारी

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक संक्रामक रोगों में शामिल कोरोना वायरस की बीमारी का संबंध जानवरों से है। यूनिवर्सिटी में प्रफेसर पाउला कैनन ने अपने रिसर्च में दावा किया है कि अभी यह बात सामने नहीं आई है कि कोरोना का संक्रमण कैसे शुरू हुआ लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस घोड़े की नाल के आकार के चमगादड़ों से फैला है।



मीट मार्केट से इंसानों में फैला

अमेरिकी प्रोफेसर का शोध कैनन के मुताबिक शोध के जरिए एक बात साफ हो गई है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से ही इंसान में फैला है। एक दूसरी फिर दूसरे से तीसरे एेसे-एेसे ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गया है। कैनन के मुताबिक चीन के वुहान शहर के एक मीट मार्केट से इंसानों में कोरोना वायरस फैला। चीन के इस सबसे बड़े मीट बाजार में जिंदा जीवों को बेचा जाता है। किसी भी जानवर में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं, जो उसे किसी वायरस का एक इंटरमीडिएट होस्ट बनने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे की चमगादड़। जिनमें कोरोना वायरस रहता है और लगातार अपने आपमें बदलाव करते हुए खुद को अधिक से अधिक घातक बना सकता है

भविष्य में औऱ ज्यादा खतरनाक है ये वायरस

चमगादड़ में कोरोना वायरस के सैकड़ों किस्म केनन ने अपने शोध में लिखा है कि चमगादड़ में सैकड़ों किस्‍म के कोरोना वायरस पाए जाते हैं। ये कोराना वायरस अलग-अलग तरीकों से दूसरे जीवों पर असर डालते हैं। उन्‍होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि कोरोना का ये संक्रमण यहीं खत्म होने वाला नहीं है। बल्कि भविष्‍य में और ज्‍यादा कोरोना वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं।