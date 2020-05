Coronavirus का सामने आया भयानक रूप, पोलियो की तरह जिंदगी भर के लिए कर सकता है हमला

नई दिल्ली. हर गुजरते दिन के साथ कोरोना (Coronavirus in india) अपना रंग भी बदल रहा है। हर दिन कोरोना वायरस के नए लक्षण (New Symptoms of Coronavirus) सामने आ रहे हैं, कभी पैरों में दिख रहे हैं, तो कभी फेफड़ा और हार्ट डैमेज के साथ स्ट्रोक और ब्रेन डैमेज जैसे संक्रमण दिखा दे रहे हैं। अब कोरोना वायरस को लेकर एक नया लक्षण फिर सामने आ रहा है। यह लक्षण हैरान व चिंता में डाल देने वाला बताया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस का असर इंसान के शरीर पर लंबे समय तक बना रहेगा। यानी यह वायरस ठीक होने के बाद भी कोरोना संक्रमितों में लंबे समय तक दिखाई देगा।

डॉक्टरों ने दी अपनी राय

डॉक्‍टरों ने कहा कि जो लोग कोरोना वायरस को मात दे भी चुके हैं, उनमें भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं, ब्रिटेन के डॉक्टरों का कहना है कि आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना के लक्षण किसी इंसान में 30 दिन या उससे अधिक दिनों में भी सामने आ सकते हैं जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि 14 दिन का समय बहुत है।

लंबे समय तक कर सकता है यह बीमारी परेशान

रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ मरीजों को ये वायरस लंबे समय तक परेशान कर सकता है। खबरों की मानें तो पूर्वी लंदन की एक महिला में पहले खांसी और बुखार के लक्षण दिखे जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया लेकिन उसके 9 हफ्ते के बाद उनमें हार्ट की समस्या दिखने लगी। बता दें कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का इलाज करने वाले डॉक्टर निकोलस हार्ट ने भी बड़ी चेतावनी दी थी।

आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा

उन्‍होंने कहा था कि कोरोना वायरस आने वाली पीढ़ियों के लिए पोलियो साबित हो सकता है जिसके बाद आने वाले सालों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और तमाम लक्षण और बीमारियां इससे देखने को मिलेगी।