लक्षद्वीप और सिक्किम में नहीं पड़ा Coronavirus असर, संक्रमण है जीरो, जानें वजह

नई दिल्ली। चीन में पनपा कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं। ताजे आंकड़ों के मुताबिक अबतक दुनियाभर में 40 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकी 2 लाख 70 हजार के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना (Coronavirus in india) ने अपना पैर पसार लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अबतक 63000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 2,109 लोगों की मौत हो गई है।

कोरोना वायरस का आतंक महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। देश के ज्‍यादातर राज्‍य वायरस की चपेट में हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना का असर शून्य है या तो फिर बेहद कम मामले हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक, लक्षद्वीप और सिक्किम में कोरोना (Corona virus was not affected in Lakshadweep and Sikkim) के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। यहां अबतक संक्रमण नहीं पहुंचा है।लक्षद्वीप का आवादी 64,429 है वहीं सिक्किम (Sikkim) में 6.19 लोग हैं। इन दोनों जगहों पर अभी तक कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके पीछे यहां के प्रशासन द्वारा बहुत जल्द उठाए गए उपाय शामिल हैं।

सिक्किम (Sikkim) की बात करें तो जब दुनिया में कोरोना अभी पनपना शुरु हुआ था तभी यहां की सरकार ने भी प्रवेश बिंदुओं पर स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया था। राज्य सरकार ने ने बहुत जल्द ही सुरक्षा उपाय उठाए, जिससे इस महामारी को राज्य की सीमाओं के बाहर रखने में कामयाब हुआ है। ऐसे ही इंतेजाम

वहीं लक्षद्वीप (Lakshadweep)की बात करें तो यहां कोरोना ना फैलने की वजह इसका अलगाव है। यहां बहुत ही कम लोगों का आना जाना है। यहां की जनसंख्या भी कम है। इन सब के चलते यहां कोरोना का असर शून्य है।