Coronavirus: जन्म ले सकते हैं 200 नए प्रकार के कोरोना वायरस! वैज्ञानिकों ने जताई चिंता

वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि परिवर्तित होने के बाद 200 नए प्रकार के कोरोना वायरस ( New Coronavirus ) जन्म ले सकते हैं, जिनका असर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा।

Coronavirus: यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट ( UCL Genetics Institute ) के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि परिवर्तित होने के बाद 200 नए प्रकार के कोरोना वायरस ( New Coronavirus ) जन्म ले सकते हैं, जिनका असर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कहा, कोरोना वायरस ( COVID-19 ) पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच ही चीन ( China ) में फैलना शुरू हो गया था।

वैज्ञानिकों ने बताया कि मनुष्य पर अटैक के बाद कोरोना वायरस ने कई उत्परिवर्तित ( Mutation ) रूप लिए है। जिस प्रकार अन्य वायरस के कई प्रकार के रूप होते है। उसी तरह कोरोना वायरस के भी कई रूप हो सकते हैं। हाल में किए नए शोध में इस बात का दावा किया गया है। कोरोना वायरस के उत्परिवर्तित ( म्यूटेशन ) होने के बाद लगभग 200 नए प्रकार के कोरोना वायरस फैलने का खतरा हैं जो पहले की तुलना में और भी खतरनाक हो सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है।

लगभग 200 नए कोरोना उत्परिवर्तन ( coronavirus s Mutation Rate )

वैज्ञानिकों ने बताया कि चीन में कोरोना वायरस ( Coronavirus in China ) फैलने की शुरुअता अक्टूबर में ही हो चुकी थी। इसके बाद ये तेजी से फैलता गया। इस दौरान कोरोना के कई उत्परिवर्तन होते गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोरोना के लगभग 200 नए आवर्तक आनुवंशिक उत्परिवर्तन ( 200 Coronavirus Mutation ) खोजे है।

इसी कारण इसका फैलाव तेजी से पूरी दुनिया में होता गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक, सभी वायरस स्वाभाविक रूप से उत्परिवर्तित होते हैं। कोरोना में भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि, ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना की उत्परिवर्तित की रफ्तार तेज है या धीमी। कोरोना का संक्रमण अभी बरकरार है।

क्या होता है उत्परिवर्तन ( म्यूटेशन )? ( What is Mutation ? )

विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी वायरस की जेनेटिक संरचना में वातावरण या किसी कारण के चलते बदलाव हो रहा हो तो उसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। राहत की बात है कि भारत में कोरोना ( Coronavirus in india ) का सिंगल म्यूटेशन है। इसका मतलब है कि इसे जल्द खत्म किया जा सकता है।

आसान भाषा में समझे तो कोई वायरस अपना रूप बदला है तो उसे उत्परिवर्तन कहते है। कोरोना वायरस के लक्षणों में परिवर्तन हुए है। बार-बार बदलाव होने के कारण इसका खतरा और बढ़ेगा और वैक्सीन बनने में भी परेशानी होगी।