कोरोना वायरस : 32 वर्षीय महिला बनी लोगों के लिए मसीहा, साइकिल से बांट रही बुजुर्गों को खाना

नई दिल्ली। कोरोना (Coronavirus) के कहर ने जहां लोगों को हिलाकर रख दिया है। वहीं कुछ लोग इस मुश्किल घड़ी में खुद की परवाह किए दूसरों को सहारा दे रहे हैं। ऐसा ही नेक काम बेंगलुरु (Bengaluru) की एक 32 वर्षीय महिला कर रही हैं। वह लॉकडाउन (Lockdown) के चलते बंद हालात में जरूरतमंद बुजुर्गों को खाना बांट रही हैं।

ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए महिला ने अनोखा तरीका आजमाया है। वह अपने साइकिल पर सारा जरूरी सामान रखकर सुबह से ही निकल पड़ती हैं। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि किसी को उनकी जरूरत है तो वह तुरंत ही उन्हें मदद पहुंचाने चल देती हैं। ऐसा उम्दा काम करने वाली महिला का नाम ऐश्वर्या एस है। वो पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं। बेंगलुरु में ही नौकरी करती हैं। उनकी मां चेन्नई में रहती हैं।

Anyone has elderly parents living in Bangalore? I am happy to check in on them and maybe run some errands. I am neat. I shower twice. I wash my hands (OFTEN). And I commute by cycle while wearing a mask. I can drop off supplies they need outside their homes. DM me.