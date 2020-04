Coronavirus के कहर के बीच 60 साल में पहली बार समुद्री लहरों में दिखा अद्भुत नजारा, घटित हुई अजीब सी घटना

-लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली-एनसीआर का आसमान बिल्कुल साफ दिख रहा है और वायू प्रदूषण में कमी आई है - इसी बीच समुद्र के एक बीच पर एेसा अनोखा नजारा देखने को मिला जो आपने कभी नहीं देखा होगा -समुद्री लहरों से निकली नीली रोशनी (Environment in Coronavirus), 60 साल में पहली बार दिखा अद्भुत नजारा



नई दिल्ली. कोराना वायरस (Coronavirus in India) के प्रकोप ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। इस महामारी के कहर की वजह से जारी लॉकडाउन (Lockdown 2.0) से भले ही लोगों की जिंदगियां घरों में कैद हो गई हैं, मगर इसका असर मौसम पर अच्छा दिख रहा है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली-एनसीआर का आसमान (Clear Sea in Coronavirus) बिल्कुल साफ दिख रहा है और वायू प्रदूषण (Environment in Coronavirus) में कमी आई है। साफ नीले आसमान में चमकता हुआ सूरज दिखा। इस बात की पुष्टि डेटा भी कर रहा है। रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इसी बीच समुद्र के एक बीच पर एेसा अनोखा नजारा देखने को मिला जो आपने कभी नहीं देखा होगा। समुद्री लहरों से रंगीन रोशनी निकलने लगी। यह देख सब हैरान रह गए और अपने अपने कैमरों में नजारा कैद करने के लिए बेताब दिखे।



ये मामला मैक्सिको के अकापुल्को के बीच का है। कोरोना की वजह से समुद्र तटों पर आम लोगों की एक्टिविटी न के बराबर हो रही है। इसी दौरान समुद्र में मौजूद जीवों में एक अनोखी साइंटिफिक घटना जीवदीप्ति यानी Bioluminescent देखने को मिली।

जानिए क्या है Bioluminescent जीवदीप्ति

Bioluminescent जीवदीप्ति का मतलब होता है किसी जीव के शरीर से रोशनी निकलना। आपको बता दें कि दीप्ति नाम का अर्थ ज्वाला या चमक या चमक हो या धूप, चमक, दीप्ति, सौंदर्य होता है। समुद्र की सतह पर भी कभी-कभी प्रकाश देखा जाता है। इस प्रकाश के संबंध में पहले अनेक मत प्रचलित थे।

इस कारण हुई ये घटना

इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जानकारों का कहना है कि पानी में माइक्रोऑर्गेज्म के बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ये ऐसी घटना होती है।

60 साल बाद हुई ये घटना

समुद्री लहरों से रंगीन रोशनी आने के बाद लॉकडाउन के बावजूद कई लोग बीच पर पहुंच गए और तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना बीते 60 सालों में पहली बार देखी गई। मैक्सिको के अकापुल्को टूरिज्म बोर्ड का कहना है कि Puerto Marqués बीच की ये घटना माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हुए बायोकेमिकल रिएक्शन का बाइप्रोडक्ट है।