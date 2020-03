शख्स ने चैंलेज के तौर पर चाटी थी टॉयलेट सीट, अब हो गया कोरोना

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सरकारें, स्वास्थ्य संगठन (WHO) से लेकर डॉक्टर्स तक लोगों को इस संक्रमण को लेकर चेतावनी देने के साथ-साथ इससे बचाव करने के तरीके भी बताते हुए नहीं थक रहे हैं। दुनियाभर के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग जीतने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रखी है, ताकि एक आम इंसान की जान बचाई जा सके।

ऐसे में हर कोई सचेत हो रहा है और समाज व अपनों को बचाने के लिए जरूरी निर्देशों का पालन भी कर रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस जैसे जानलेवा संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे और वे खुद की जान खतरे में डालने के साथ ही साथ समाज को भी खतरे में डालने का काम कर रहे हैं।

ऐसे ही एक शख्स की तस्वीरें कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तस्वीरों में शख्स पब्लिक टॉयलेट की सीट को चाटता नजर आ रहा था। अब खबर आ रही है कि इन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है और इलाज चल रहा है।

