जिस काम को केजरीवाल सालों में नहीं कर सके, कोरोना ने उसे कुछ ही दिनों में कर दिया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। ज्यादातर देश इस वायरस के प्रकोप से से बचने के लिए देश को लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से देखते हुए भारत की सरकार ने भी पूरे देश में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन(lockdown) का ऐलान कर दिया है।

देश में लॉकडाउन (lockdown) के शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए है लेकिन इसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर की आबो-हवा (delhi air quality) में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला है। राजधानी की एयर क्वालिटी मॉड्रेट और गुड के बीच मे आ गई है जो कुछ हफ्तों पहले खतरनाक के स्तर पर हुआ करती थी।

Aqicn.org के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम AQI 65 है, जबकि न्यूतम 25 से भी नीचे पहुंच गया है। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं । कुछ लोग तो कोरोना को थैनक्यू भी बोल रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि, जो कार्य पूर्णतः @ArvindKejriwal जी की Odd-Even योजना भी ना कर सकी थी, वो काम कोरोना के भय से स्वतः ही हो गया ।

देखिए क्या कहा लोगों ने

For the first time in years the Delhi's AQI is good. pic.twitter.com/fP0W8OFZWG — Anik (@goyal_anik) March 27, 2020

Skies blue or grey, the clean air, zero pollution and the sound of chirping birds in the morning is the only upside to the #CoronavirusLockdown 🙏🏻 Today’s #AQI less than 100 in Delhi NCR pic.twitter.com/CxoCLXq88D — Milan Sharma (@Milan_reports) March 27, 2020

This is the Delhi AQI today.



It's more like a dream. Was it possible without a threat? #Delhi #airquality #covid pic.twitter.com/DLfBjT5t9s — Pawan Kumar 💙 (@imthepk) March 27, 2020