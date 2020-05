Coronavirus के बाद चीन से एक और खतरनाक वायरस की दस्तक, भारत में आया पहला मामला

-Coronavirus: कोरोना संकट के बीच भारत में खतरनाक वायरस अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ( African Swine Flu ) ने दस्तक दे दी है।

-African Swine Flu in India: असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की वजह से 2500 सुअरों की मौत हो चुकी है।

-First Case of African Swine Flu: अफ्रीकी स्वाइन फ्लू सुअरों के मांस, सलाइवा, खून और टिशू से फैलता है।

-African Swine Flu From China: अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पहली बार चीन के शिजांग प्रांत के एक गांव में मिला था।