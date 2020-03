कोरोना के डर से अपने घरों में कैद हुए लोग, जिम ट्रेनर ने ऐसे कराया वर्कआउट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) से पूरी दुनिया डरी हुई है। चीन के वुहान से पनपा ये खतरनाक वायरस 122 देशों में कोहराम मचा रहा है। इटली में कोरोना वायरस से हजारों लोग ग्रसित हुए हैं। चीन के बाद इस देश में कोराना को सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। कोरोना के डर से यहां के लोगों ने खुद को लॉकडाउन (lockdown) कर लिया है। लोगों को घरों में लॉकडॉउन (lockdown) के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जिम ट्रेनर छत से लोगों को वर्कआउट करवा रहा है। लोग अपनी-अपनी बालकनी से बाहर निकल कर वर्कआउट कर रहे हैं।

In Seville, Spain, residents of an entire apartment complex couldn't leave their homes due to the quarantine.



So a fitness instructor went up to a rooftop and held a workout class.



Neighbors joined in from their windows and balconies.pic.twitter.com/Ez0iF7vwf3