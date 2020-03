‘वर्क फ्रॉम होम’ से त्रस्त हुए लोग, MEMES शेयर कर बयां किया दर्द

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के चलते अब लोगों को अपने कई आदतों और रहन-सहन के ढंग में सुधार करना पड़ रहा है। एक और जहां सभी हाइजीन का पहले से भी अधिक ध्यान रखने को मजबूर हैं तो वहीं, वायरस से बचने के लिए लोगों को अब अपने-अपने ऑफिस जाने के बजाय घर (work from home) पर ही रह कर काम करना पड़ रहा है।

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते कई देशों में लॉकडाउन किया गया है, जिसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है फिर भी लोग अब घर से ही काम करने की वजह से बोर होने लगे हैं। एक दो दिन वर्क फ्रॉम होम करना अलग बात है लेकिन कई हफ्तों और महीनों तक के लिए घर से ही काम करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों कई यूजर्स ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर मीम के जरिए अपना हाल-ए-दिल बयां किया है। सोशल मीडिया पर लोग मीम पोस्ट करके बड़े ही फनी अंदाज में घर से ही अपने-अपने काम करने का तरीका बता रहे हैं।

साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम के चलते उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। यहां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लोगों द्वारा पोस्ट किए गए कुछ मीम्स (work from home memes) जिन्हें देखकर आपको जरूर हसीं आ जाएगी।

When you work from home and your manager wants a word with you pic.twitter.com/XyapLRa5S7 — Persephone 🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Hughes87n) March 25, 2020

My standing desk for a 3 hour Zoom meeting #WorkFromHome pic.twitter.com/r4Z430A2Ho — Anthony Isles (@ProfAntIsles) March 27, 2020

When your boss follows you on social media… 💁🏻‍♂️ #workfromhome pic.twitter.com/z6ocqmGQCU — M.A. Buendía 💎 (@MABuendiaHD) March 26, 2020