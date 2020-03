नवजात पोते को ​गोद में लेने के लिए तरसता रहा दादा, कोरोना के डर से छू भी नहीं सका, देखकर भावुक हुए लोग

इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के चलते अब तक 15 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी हैं। वहीं लाखों लोग जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे है। कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के चलते दुनिया के कई देशोंं में लॉकडाउन ( Lockdown ) किया गया है। ऐसे में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। इसके साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग ( Social distancing ) बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दादा-पोते ( Emotional Story ) की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इन दादा-पोते की कहानी पढ़कर लोग भावुक हो रहे है।

Coronavirus : कोरोना से जीती जंग ! अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर

पोते को लेने के लिए तरसता रहा दादा

वायरल पोस्ट coronavirus rus Viral Post ) में दादा अपने नवजात पोते को खिड़की से देख रहा है। वह अपने पोते को गोद में लेना चाहता है और उसे खिलाना चाहता है। लेकिन, कोरोना की वजह से वह उसे छू भी नहीं सकता। वह सिर्फ खिड़की से देखता रहता है। दादा अपने पोते को गोद में लेने के लिए कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहा है।

Lockdown: गलत ट्रेन में बैठ पटना की जगह जयपुर पहुंची बहन को लेने 953 किमी दूर बाइक पर आया भाई

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb