क्या आप जानते हैं कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर कितनी बार धोते हैं अपने हाथ ?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। चीन के वुहान में पनपा ये वायरस अबतक 122 देशों में फैल चुका है। लाखों लोग इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं जबकी 6500 से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कई देशों में लोगों ने अपने आप को घरों में लॉकडाउन (CoronaVirus Lock Down) कर लिया है। एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक खाली पड़े हैं।

मुज़फ़्फ़रपुर कोर्ट में दर्ज हुई चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ शिकायत, कोरानावायरस बनाकर पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप

वहीं कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचने के लिए स्वास्थ्य-विशेषज्ञ हाथों को बैक्टीरिया फ्री रखने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अपने हाथों को समय-समय पर साबुन से धोकर या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर वायरस के खतरे को कम किया जा सकता है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजर से बेहतर साबुन का इस्तेमाल करना है।

Do you know how many times a doctor has to wash her hands to get off work? #COVID19 pic.twitter.com/gL2N1xMC7Y — CGTN (@CGTNOfficial) March 16, 2020

इनसब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डॉक्टर जो कोरोना से संक्रमित मरीज का इलाज कर रही थी वो हाथ धोती (doctors wash their hands) नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि इस महिला डॉक्टर ने कई तरह के के मास्क पहने हैं। मरीज का इलाज करने के बाद वे अपने मास्क क उतारती है और अपने हाथ को 11 बार धोती है।

Video: पाकिस्तानी शख्स ने सेनिटाइजर समझ दबा दिया अग्निशमन यंत्र, धुआं निकलते ही हुई हालत खराब

बता दें इस वीडियो को CGTN के ट्विटर पेज पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो के कैप्सन में लिखा है कि ‘क्या आपको पता है काम से जाने से पहले डॉक्टर कितनी बार अपने हाथ साफ करते हैं?’ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Omg!!!! Hatss off to these doctor for their hard work and dedication they put to save these many lives!🙏♥️🙏 — Deepi (@deepi98deepi) March 16, 2020

China showing the way. Organized. — henry (@heniek_d3) March 16, 2020