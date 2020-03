Lockdown: मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे लोग, बाहर पुलिस कर रही थी इंतजार, फिर जो हुआ वो Video में देखें

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के चलते देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown India ) किया हुआ है। लोगों को घरों ने निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन बार-बार लोगों से सड़कों पर बेवजह नहीं निकलने की अपील कर रहा है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के बाद भी लोग सरकार के आदेश की अवहेलना कर सड़कों पर खुलेआम घुम रहे है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से सामने आया है।

मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे लोग

बता दें कि धार्मिक स्थालों पर सैकड़ों की संख्या मे लोग इक्ट्ठा होते है। ऐसे में कोरोना वायरस ( COVID-19 India ) का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सरकार ने सभी धार्मिक स्थालों को बंद कर दिया। बावजूद, लोग नियमों को तोड़ते हुए यहां पहुंच रहे है। ऐसे में पुलिस को भी सख्ताई बरतनी पड़ी।

#WATCH Police thrash people for violating #Coronaviruslockdown in Belgaum. The incident happened outside a Mosque when people were leaving after offering prayers. #Karnataka pic.twitter.com/tF9Vx4iqV5