Coronavirus: लॉकडाउन के बीच ना बारात ना रिश्तेदार, दूल्हा-दुल्हन ने इस तरह रचाई शादी

कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने भारत समेत पूरी दुनिया को उथल—पुथल कर रखा है। इस वायरस ( COVID-19 Outbreak ) के कहर से पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त है। लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के चलते लोग घरों में दुबके हुए है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शादी समारोह जैसे आयोजनों पर पांबदी लगा दी गई है। ऐसे में कुछ ने तो शादियों को टाल दिया और कुछ अलग तरीकों से शादी कर रहे है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। जहां लॉकडाउन ( COVID-19 Lockdown ) के चलते बारात ले जाना मुश्किल था तो दूल्हा-दुल्हन ने ऑनलाइन ( Online Marriage ) निकाह कर लिया। काजी ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विवाह संपन्न करवाया।

शादी की हो चुकी थी तैयारियां

गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी सैमुदुल हसन के बेटे दानिश रजा का निकाह पटना के समनपुरा निवासी मरहूम हाजी मुहम्मद अलाउद्दीन की बेटी सादिया नसरीन के साथ तय था। दोनों का 24 मार्च को निकाह होना था। शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही थी और लगभग पूरी हो चुकी थी।

#WATCH Bihar: 'Nikah' of a couple was performed through video conferencing in Patna yesterday, amid lockdown in the state due to #COVID19. pic.twitter.com/WtQaiZCuyH